​Spina: «Contro di me parole di traditori politici. Al peggio non c'è mai fine per gli svoltisti»

Non si è fatta attendere la contro-replica dell'ex Sindaco Francesco Spina, ora Consigliere comunale di opposizione, sulla vicenda della trasmissione televisiva di Rete 4 sull'occupazione di case pubbliche in città.

“Avrei evitato di rispondere - scrive Spina - ai mestatori traditori politici che sputano oggi nel piatto in cui mangiavano: Di Tullio, Innocenti, Pierpaolo Pedone e gli altri firmatari sostenevano la mia maggioranza, ma evidentemente hanno dimenticato le case dell’ospedale e del Centro Storico e del Pruacs realizzate a tempo di record dalla mia amministrazione (erano distratti da altre faccende e non seguivano le opere che realizzava il sindaco Spina che sostenevano). Oggi hanno trovato spazio con Angarano per fare nell’ambito delle loro “attività” parapolitiche quello che l’amministrazione Spina, onesta e improntata alla piena legalità, non consentiva loro di fare. E per poter continuare a fare le loro “faccende” politiche sono costretti a rinnegare, come veri Giuda Politici, la loro stessa attività politica pulita degli anni precedenti. Al peggio non c’e’ mai fine per gli svoltisti».