«Chi strumentalizza nulla ha fatto per risolvere l'emergenza abitativa a Bisceglie»

«Come era prevedibile, i soliti “haters” della politica non si sono fatti sfuggire l’occasione per avventarsi sulla vicenda dell’alloggio occupato in via Taranto. E, come sempre, hanno mostrato una incredibile faccia tosta. Prima di puntare il dito contro chi ha promosso le prime operazioni di sgombero dopo quasi trent’anni a Bisceglie, gli odiatori della politica dovrebbero interrogarsi su cosa abbiano fatto quando erano al governo della Città per contrastare l’emergenza abitativa, che certamente non è nata oggi. Cosa ha fatto Spina in dodici anni per le politiche abitative? Niente! E oggi ha il coraggio di spargere veleno».

E' quanto scrivono i capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale: Pierpaolo Pedone, Carla Mazzilli, Francesco Carelli, Franco Coppolecchia, Luigi Di Tullio, Giuseppe Losapio, Piero Innocenti e Sergio Ferrante.

«Nel 2016 - scrivono ancora - ha pubblicato un bando per assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e non è stato neanche capace di portarlo a termine (secondo la legge avrebbe dovuto farlo entro 90 giorni!). È stata la nostra Amministrazione a rimettere in moto, eseguire e completare le procedure con la pubblicazione delle graduatorie definitive per l’assegnazione di quei 20 alloggi. A Bisceglie non si pubblicavano graduatorie per l’assegnazione di alloggi dal 2007. Nove di quegli immobili assegnati sono stati occupati abusivamente a gennaio. Dopo neanche due mesi, nell’assordante silenzio generale dell’opposizione, sono stati sgomberati ripristinando con fermezza la legalità.

Questa amministrazione, inoltre, sta mettendo a bando i 12 alloggi di edilizia residenziale sociale. Questa amministrazione sta dando seguito al PIRP di Levante (accordo di programma firmato con la Regione nel 2010) e al PRUACS (accordo di programma firmato con la Regione nel 2012). Così dopo anni di inerzia totale, è partito il cantiere per la realizzazione di 20 alloggi previsti nel PRUACS nelle vicinanze della piscina comunale e sono di prossima programmazione i 20 alloggi previsti nel PIRP. Stiamo istituendo un’agenzia per la casa che si occupi stabilmente e capillarmente del diritto alla casa e di affrontare l’emergenza abitativa. Questi sono fatti concreti. In due anni e mezzo abbiamo fatto molto di più di chi ci ha preceduto e ha governato per 12 anni senza muovere un dito su questo fronte, contribuendo notevolmente all’acuirsi dell’emergenza e preferendo tenere Bisceglie stretta nella morsa di una “permanente campagna elettorale”.

Oggi cade delle nuvole e finge di dimenticare l’emergenza abitativa e le occupazioni abusive avvenute sinora, senza mai una risposta netta con operazioni di sgombero sotto la sua amministrazione. Anziché esultare per un servizio televisivo che non rende giustizia alla nostra città, nell’ormai vacuo tentativo di trarre un consenso politico che ha definitivamente disintegrato con la violenza del linguaggio e la strumentalizzazione fine a se stessa, faccia un esame di coscienza, se ne è ancora capace».