Covid, La Notte rivela: “Avversario subdolo che ho dovuto affrontare personalmente»

«Esattamente un anno fa le immagini dei camion militari che trasportavano le bare dei defunti dalla città di Bergamo, hanno fotografato in maniera indelebile il terribile momento che stiamo vivendo a causa della pandemia. Una lotta quotidiana contro un avversario invisibile che si nasconde dietro l’angolo e prova a colpirti nel momento in cui abbassi la guardia, anche solo per un istante».

A scriverlo, ieri, il Consigliere Regionale “Popolari con Emiliano”, il biscegliese Francesco La Notte.

«Un avversario - prosegue - che ho dovuto combattere personalmente, all’inizio con inevitabile preoccupazione ma poi, seguendo scrupolosamente il protocollo che andava rispettato per il bene mio e dei miei cari, tutto è andato per il meglio. Chi ha provato in prima persona la malattia Covid, sa bene quanto questa sia una patologia subdola, in grado di lasciare segni tangibili sul corpo e nell’anima.

Fortunatamente da un mese il mio percorso con la malattia è terminato. Ma aspetto il momento di potermi rendere utile per il prossimo donando plasma a coloro che stanno ancora, con coraggio, combattendo contro il Covid. A loro rivolgo il mio pensiero quotidiano, l’augurio di poterne uscire al più presto per tornare alla vita di tutti i giorni. Un desiderio di straordinaria normalità che tutti speriamo diventi realtà al più presto.