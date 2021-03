Forza Italia BAT, l'avv. Marcello Lanotte nominato commissario provinciale

Novità in casa Forza Italia BAT. In data 3 marzo, il Presidente Silvio Berlusconi, su indicazione del coordinatore nazionale on. Antonio Tajani e su proposta del commissario regionale della Puglia on. Mauro D'Attis e del vice vicario sen. Dario Damiani, ha nominato l'avv. Marcello Lanotte, barlettano, nuovo commissario provinciale di Forza Italia per la provincia di Barletta-Andria-Trani. Subentra all'avvocato andriese Luigi de Mucci, che lascia l'incarico dopo 6 anni.

"Una responsabilità inaspettata, alla quale sarò lieto di rispondere profondendo impegno e coraggio. Ringrazio personalmente il Presidente Berlusconi, la sen. Licia Ronzulli e l’on. Tajani per la fiducia riposta nella mia figura, oltre ai cari amici parlamentari Dario Damiani e Mauro D’attis. Un fraterno abbraccio a chi mi ha preceduto ed agli amici di FI Barletta - commenta il neocommissario provinciale BAT Lanotte - Occorre lavorare ad un rafforzamento del partito soprattutto per renderlo il nuovo punto di riferimento dei cittadini delusi dalle promesse e dagli sfaceli del Governo regionale. L’impegnò sarà quello di garantire una Forza Italia competitiva alle prossime elezioni comunali di Minervino Murge e Spinazzola, capace di offrire candidati radicati nei propri territori ed in grado di coniugare coraggio, passione, sobrietà e competenza. Sono certo che con l’impegno della comunità e dei nostri senatori Dario Damiani e Licia Ronzulli ce la faremo".