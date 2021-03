Rinviate le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale

Previste per il prossimo 28 marzo, le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale sono state (di nuovo) rinviate. La decisione è stata assunta dal Presidente della provincia Bat in quanto il Dl 183/20 prevede che le elezioni provinciali si tengano entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni che andranno al voto nel 2021.

Per cui, dato che le amministrative si svolgeranno tra i 15 settembre e e il 15 ottobre, così come previsto ieri dal Governo, si è deciso di rinviare anche le elezioni di "secondo livello".