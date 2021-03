​«Docce gelate al Gustavo Ventura. Altra pessima figura di Angarano»

«Inagibilita’ degli spogliatoi dello stadio Gustavo Ventura: partita di calcio con doccia fredda per il risultato e per la caldaia rotta da tempo».

E' quanto scrive il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Oltre al manto erboso in pessime condizioni - prosegue -, la caldaia rotta da tempo e la serie C con giocatori ospiti che fanno la doccia fredda a febbraio. Spero che qualche società non faccia azione di risarcimento danni contro il Comune di Bisceglie. La mia amministrazione rifece lo stadio e ottenne l'omologazione anche con parere dei vigili del fuoco in tre mesi. Angarano, in un anno, non è riuscito a riparare neanche la caldaia dello spogliatoio. Ormai in tutta l‘Italia si parla male di questa amministrazione comunale che sta facendo fare brutta figura a tutta la città. In bocca al lupo al mister Aldo Papagni (amico e mio primo allenatore nel Don Uva Bisceglie ai miei 18 anni) e alla sua squadra per il prosieguo del campionato».