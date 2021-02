«​Dopo la sbornia del nuovismo, si ritorna a considerare competenza, onestà e concretezza​»

«Il tempo è galantuomo. In consiglio comunale, nel delineare i programmi del DUP (documento unico di programmazione ) 2021, Angarano e quasi tutti i consiglieri comunali intervenuti hanno richiamato gli indirizzi della mia amministrazione comunale in materia urbanistica (PUG), di opere pubbliche (piazza del pesce, teatro sul bastione San Martino, area mercatale via San Martino, Palazzo Milazzi, riuso acque reflue, ecc) ed economica (DUC, piano delle coste ecc), per la strategia di sviluppo della città. Molti di coloro che prima contestavano la mia amministrazione o addirittura che l’hanno tradita, oggi si sono ispirati a quei programmi e a quelle opere dell’amministrazione Spina come “ricetta” per uscire dalla crisi in cui è caduta la città’. Dopo la sbornia del nuovismo e dello svoltismo a tutti i costi, si ritorna a considerare la competenza, l’onestà e la concretezza amministrativa come valori indispensabili per il progresso della comunità».

E' quanto affermato in una nota dal Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.