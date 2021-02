«Mutui per rifare le strade, Angarano sta indebitando i nostri nipoti»

«Angarano indebita con tre milioni di mutuo i nostri nipoti per asfaltare qualche strada».

E' durissimo il commento del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina alle notizie riguardanti i lavori di rifacimento di alcune arterie cittadine.

«Nel 2016 - rircorda Spina - la mia amministrazione asfalto’ circa 120 strade impiegando fondi di bilancio e finanziamenti, non facendo mutui e non indebitando le future generazioni della nostra città. Le poche strade asfaltate da Angarano in questi giorni, con tanto di selfie e propaganda, hanno indebitato i nostri figli fino al 2045: circa tre milioni di euro di mutuo per asfaltare poche strade non era mai successo prima in Italia. I mutui di fanno per investimenti straordinari non per la manutenzione ordinaria, ma per Angarano regole non esistono, come non esiste il minimo buon senso amministrativo. Tanto pagheranno i nostri nipoti».