​Fondi per il trasporto urbano a Bisceglie, Sasso: «Lavoriamo per il bene della città»

«Dare sempre risposte concrete ai cittadini. Avevamo lanciato l’allarme in sede regionale sul rischio che il servizio di trasporto pubblico di Bisceglie potesse subire gravi interruzioni ed abbiamo lavorato per scongiurare questo scenario nefasto».

A dirlo e' il segretario cittadino del Partito Democratico Bartolo Sasso, che evidenzia l'importanza della rete con il governo Regionale.

«Bisceglie rischiava di vedersi bloccato il trasporto pubblico urbano - scrive - ma grazie all'interlocuzione dei consiglieri del PD con l'assessore Regionale ai trasporti si è trovata la giusta soluzione: stanziati 200.000,00 euro per la nostra citta'. Anche se non siamo al governo cittadino, continuiamo a lavorare per il bene dei cittadini di Bisceglie».