​D'Ambrosio lascia i 5 Stelle e Galantino si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Lo aspettava al varco. Dopo tutti gli insulti ricevuti al tempo del suo strappo con il Movimento 5 Stelle, aspettava con ansia di potersi togliere qualche sassolino dalle scarpe.

E il tempo è arrivato. Il deputato biscegliese Davide Galantino non porge l'altra guancia al collega andriese Giuseppe D'Ambrosio che proprio ieri ha annunciato il suo abbandono al Movimento che lo ha portato in Parlamento: «D'Ambrosio non faccia troppo la vittima. Il più grande bluff politico della storia repubblicana è stato messo in piedi anche grazie alla sua complicità. Non mi stupisce infatti, la sua uscita di scena adesso, mentre la nave affonda. Farebbe prima a dirci a quale porta busserà. La storia non finisce qui, perchè dopo i grillini, le sardine e le bimbe di Conte i cittadini hanno compreso i giochetti della politica per tenere ben salda la sinistra al potere».