"Agli svoltisti di Angarano la verità fa molto male"

"Il record di contagi Covid e il record di mortalità a Bisceglie nel 2021 non può essere oggetto di riflessione politica: consigli comunali non se ne fanno e se qualche consigliere cerca di difendere i cittadini ecco l’attacco reazionario tipico della SVOLTA".

E' la replica del consigliere comunale di opposizione Francesco Spina alle durissime parole dei consiglieri comunali di maggioranza in merito alla vicenda dei decessi in città.

"È legittimo - scrive Spina - chiedersi il perché gli altri comuni limitrofi (Trani Andria ecc) abbiano adottato misure specifiche tempestivamente mentre Angarano & c. sono stati inerti? Agli svoltisti, che hanno tenuto celati i dati della pandemia a Bisceglie non interessano né i contagi, né i morti né l’abbandono delle attività commerciali a se stesse. Il disastro amministrativo e la catastrofica gestione Covid di Angarano (con le omesse comunicazioni sui dati) sono una cosa che avrebbero meritato attenzioni più importanti, specie sugli omessi interventi sui focolai della pandemia (coperti dalla massima autorità sanitaria). Gli svoltisti prevedono regolarmente i loro stipendi, ma della città che muore, non solo metaforicamente , non gliene importa niente. Va tutto benissimo per loro, che avanzano di carriera nei gestori degli appalti comunali e ottengono privilegi grazie alle loro cariche.

Per quanto ancora dovremo sopportare il disastro della città pagando i privilegi dei pochi svoltisti rimasti? Pagassero le somme delle calamità agricole e dei fitti Casa e delle green card che tengono in cassa, perché l’opposizione vera non verrà imbavagliata mai. E oggi in consiglio parleremo della gestione scandalosa della nettezza urbana e delle promozioni strane in quel settore che i commercianti e le famiglie pagheranno con gli aumenti Tari (altro che gli sgravi Covid promessi da Angarano!).”