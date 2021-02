«​Spina strumentalizza pure la morte per fini politici. Angarano non si curi di lui»

“Accusare un sindaco dell’aumento dei morti nel mezzo di una pandemia mondiale è da sciacalli e rende perfettamente l’idea di quanto infimo sia il livello del dibattito politico nella nostra Città a causa di accuse vergognose che quotidianamente giungono da parte del consigliere Spina".

E' quanto scrivono i capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale: Pierpaolo Pedone, Carla Mazzilli, Francesco Carelli, Franco Coppolecchia, Luigi Di Tullio, Giuseppe Losapio, Piero Innocenti, Sergio Ferrante.

"È indecente - proseguono - che si strumentalizzi persino la morte, senza alcun rispetto per il dolore provato da chi ha subito perdite in famiglia a causa del Covid, per cercare di guadagnare consenso politico. Mai nella storia di Bisceglie si era arrivati così in basso politicamente. Il Sindaco Angarano, che sta amministrando nel momento più delicato dal secondo dopoguerra ad oggi, non si curi di simil bassezze e continui a lavorare, come ha fatto fino ad oggi profondendo il massimo impegno tra mille difficoltà, per fronteggiare l’emergenza sanitaria e sociale ma anche per guardare al futuro della nostra Città”.

