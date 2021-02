Al Bisceglie non basta il doppio vantaggio, è pari contro la Turris

Non riesce il colpaccio al Bisceglie Calcio, che impatta per 2-2 al “Liguori” di Torre del Greco contro la Turris nella gara in programma nel ventitreesimo turno del girone C di serie C. Bisceglie in campo con il 3-5-2 che vede il rientro dal 1’ di capitan Priola