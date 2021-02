​Caso antenne, Spina: «La proposta di concessione di trent'anni era di Angelo Consiglio»

«Angarano politicamente disonesto e bugiardo come sempre. Un comunicato farneticante per aver svenduto per 30 anni, fino al 2051 tutti gli spazi comunali per installare antenne Umts che potranno diventare punti di riferimento anche del 5 G».

E' quanto contro-replica il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina, alle parole del Sindaco Angelantonio Angarano e del suo vice Angelo Consiglio, di cui si riferisce in altro articolo sempre datato 01.02.21.

«Un milione di euro - prosegue Spina - da incassare subito: tanto vale la salute dei biscegliesi e dei nostri figli per Angarano, Consiglio & C. Mistificatori e bugiardi politicamente come sempre, cercano di prendere in giro i biscegliesi, dicendo che io ero Sindaco nel 2002. Ma come tutti sanno nel 2002 io ero consigliere di opposizione e mi espressi contro l’installazione delle antenne. Spina diventò sindaco del 2006 se lo ricordi Angarano (in realtà nel comunicato del Sindaco si riporta correttamente la data del 2012 come rinnovo di un precedente atto amministrativo, ndr). E nel 2012 il sottoscritto, proprio contro la volontà del suo assessore Angelo Consiglio, ora vice sindaco di Angarano, rifiutò di fare concessioni per trent’anni pur potendo fare cassa, perché è da vili fare concessioni oltre il termine del proprio mandato o, addirittura, per trent’anni come hanno fatto questi irresponsabili, ipotecando la salute dei nostri figli.

Per questo la concessione era scaduta e Angarano ha fatto il suo regalo ambientale mensile. Cemento nella zona di pregio ambientale al pantano (165) e antenne elettromagnetiche nei parchi e nelle strutture sportive della città. La prossima amministrazione dovrà revocare queste concessioni trentennali, costi quel che costi».