​«Aumenti della Tari, giusta presa di posizione di Confcommercio»

«Giusta la presa di posizione dei commercianti: per il 2021 Angarano & C. hanno programmato un preoccupante aumento del gettito Tari di circa un milione e duecentomila euro (con i conguagli Tari 2020) e nessuno sgravio per gli esercenti».

E' quanto sottolinea il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Il 17 settembre dell’anno scorso - scrive Spina - feci presente ai responsabili di Confcommercio di Bisceglie, che avevano dichiarato di apprezzare le misure Tari e tributarie del Comune di Bisceglie, che al contrario vi erano stati aumenti e si erano registrate le assenze di incentivi e di sgravi Tari da parte dell’Amministrazione Angarano. Finalmente, oggi apprezziamo la presa di posizione di Confcommercio contro la programmazione in materia tributaria di questa amministrazione, che nel bilancio 2020-2022 non ha previsto per il 2021 alcuna misura in favore dei commercianti e, anzi, ha previsto per il 2021 l’aumento di un milione di euro di Tari al netto dei conguagli Tari per il 2020, che verranno portati all’attenzione della città nei prossimi giorni».