​«Il caso 165 mostra la differenza tra l'Amministrazione Angarano e quella targata Spina»

«Angarano con il ritiro del Pug respinge di nuovo l’idea del parco sul mare voluto dall’amministrazione Spina. Il parco sul mare è previsto nella delibera di Pug, predisposta durante gli anni della mia amministrazione, che Angarano ha respinto per presunti e non specificati conflitti di interessi della giunta».

E' quanto si legge nella nota diffusa dallo stesso consigliere di opposizione Francesco Spina.

«È inutile dire che - prosegue -, non avendo circostanziato con le cause di conflittualità e motivato adeguatamente la delibera di ritiro del punto sul Pug, la stessa è gravemente viziata. Insomma, una scusa bella e buona per non superare di fatto la 165 già approvata, che dimostra ancora una volta il divario tra l’amministrazione Spina e l’amministrazione Angarano in termini di cultura urbanistica e rispetto dell’ambiente. I cittadini capiranno meglio ora perché a Bisceglie contro la mia amministrazione si scatenò la miriade di interventi di opinionisti di “regime” e di emittenti nazionali compiacenti e capiranno perché arrivarono decine e decine di denunce anonime e firmate dalla Svolta contro Spina. Con quell’amninistrazione Spina, affari sulla pelle dei cittadini non se ne facevano...e il Pug è il loro chiodo fisso per radice politica di Angarano & C».