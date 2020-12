L'arte di approfondire e la lettura dei tempi. La cultura sfida la pandemia

Approfondimenti, ricerche storiche, analisi economiche e culturali. L’informazione e la comunicazione in questi tempi frenetici corrono troppo velocemente. E c’è davvero bisogno di allungare i tempi e rallentare i ritmi, per concedersi momenti di riflessione. Utilissimo proprio per agevolare questo risultato è la pubblicazione di “Neda, rivista di cultura, storia e arte” edita da Secop Edizioni, giunta alla sua sesta pubblicazione.

A tracciare la rotta di questo numero è il suo direttore responsabile, il giornalista, scrittore e storico biscegliese Luca De Ceglia, che nel suo articolo introduttivo alla rivista scrive: «Tampone, positivo o negativo. Contagio, focolaio e bando agli assembramenti. Un inno alla solitudine. Eppoi l’odiata mascherina, il distanziamento sociale, la terapia intensiva, la zona rossa, i decessi… Tutti costretti ad un monotono dialogo statistico su cose orribili. Fino al “confinamento” del lockdown. Sono tutti vocaboli che purtroppo non dimenticheremo più e che la generazione dei bambini e dei ragazzi di oggi sicuramente ricorderà negli anni futuri. Anche questa è e sarà storia. Non si hanno certezze sui tempi di sconfitta del famigerato virus Codiv-19. Un nemico così invisibile ha messo in ginocchio il mondo, l’ha reso più piccolo e consapevole che l’essere vulnerabili è una presa di coscienza, non è una favola».

L’articolo prosegue, ma sarà bello scoprirne il seguito leggendolo direttamente sulla rivista che ha contenuti seri, approfonditi e godibilissimi. Cosa non da poco in quest’epoca così superficiale.