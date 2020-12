Il giovane Luciano De Pascalis pubblica “Opera senza autore”

Il giovane Luciano De Pascalis pubblica la sua prima fatica letteraria in volume dal titolo “Opera senza autore”. Si tratta di una raccolta poetica, nata per caso, durante la quarantena: «Nelle pagine di questa raccolta – spiega - troviamo un mondo fatto di peculiarità, elementi precisi, raffinati, scelti ad arte, con cura, per mostrarci l’aspetto di una tradizione, di un’origine, di un significato che è sociale ma anche culturale. È la visione del passaggio degli accadimenti visto attraverso l’essenzialità dei piccoli fatti, quelli che passano accanto ai grandi eventi ma che di fatto sono la parte che influenza e direziona la vita di tutti. Percepiamo tra le pagine l’amore non solo per i dettagli ma per quegli aspetti intimi che sono dati dalle esperienze, da uno sguardo che non si ferma a una prima occhiata. È l’essenza della pura vita.»

L’“Opera senza autore” (Albatros-Il Filo edit.) racconta di gesti di cui ci si pente nel momento immediatamente successivo. Ogni comparto del testo rimanda a temi specifici quali solitudine, musica, personaggi, notturni e amori.

L’autore De Pascalis nella vita di tutti i giorni studia Giurisprudenza ma, al contempo esordisce in letteratura con versi poetici. È nato a Trani il 21 dicembre 1997, è andriese di nascita ma salentino di adozione, e da cinque anni vive a Bagnolo del Salento, paese in provincia di Lecce, nell’Entroterra Idruntino. Spesso viene a visitare la città di Bisceglie. Ha conseguito nel 2016 la maturità classica. Si nutre di classici della letteratura poetica sudamericana e di testi della canzone d’autore italiana.