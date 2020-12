Diritti in Genere, ​Flavia Piccinni converserà con Marina Nenna

I centri antiviolenza svolgono una funzione straordinaria di supporto e aiuto alle donne che vivono sulla loro pelle violenze quotidiane fisiche e psicologiche. L’isolamento ha acuito le drammatiche situazioni esistenti. E ci chiediamo se e come la spettacolarizzazione di storie drammatiche oltre al condizionamento del proprio giudizio sia salutare nella ricerca della verità e alla sua comunicazione.

Il nuovo appuntamento on air de I DIRITTI IN GENERE, 5 dicembre alle 18,00, parte infatti dal bel libro di Carmine Gazzanna e Flavia Piccinni, ospite quest’ultima, dedicato al caso di Sarah. È il 26 agosto 2010, ad Avetrana, in Salento, una giovane scompare. È una ragazza bionda, silenziosa, misteriosa. L'Italia intera rimane sconvolta: cosa può essere successo a una quindicenne dall'aria così innocente? Molte saranno le ipotesi che, indagate, sveleranno segreti, rancori taciuti, arrivando a costruire un incredibile reality show dell'orrore e del grottesco in salsa pugliese. Le indagini porteranno prima alla confessione dello zio della ragazza, Michele Misseri, e quindi alla condanna all'ergastolo della zia e della cugina di Sarah, Cosima Serrano e Sabrina Misseri, che negli anni hanno continuato a dichiararsi innocenti. Eppure, la tragicommedia salentina - divenuta il primo processo mediatico del nostro paese - nonostante confessioni e condanne non può ancora dirsi risolta.

Flavia Piccinni converserà con Marina Nenna, avvocato membro del centro anti violenza Bisceglie Trani e assessore alle pari opportunità del Comune di Trani, nel quadro dell’iniziativa concepita da Rosa Leuci che, come di consueto si potrà seguire via web sulla piattaforma zoom, all’indirizzo