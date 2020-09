​Servi nella Chiesa​, la presentazione del libro di Don Gaetano Corvasce

Venerdì 18 settembre 2020, a Bisceglie, presso la Parrocchia San Pietro, via Amando Vescovo 29, alle 19.30, si terrà la presentazione del volume: Gaetano Corvasce, Servi nella Chiesa. Interesse della distinzione dello statuto personale e funzionale del diacono permanente, Lateran University Press, Città del Vaticano 2020, pp. 440.

Programma:

Saluti

Mons. Leonardo D’Ascenzo - Arcivescovo di Trani- Barletta- Bisceglie

Interverrà

Enzo Petrolino - Diacono permanente e presidente “Comunità del diaconato in Italia”

Moderatore

Don Vito Carpentiere - Parroco di Santa Lucia - Barletta

Il Volume si interroga sull’identità diaconale e i suoi compiti attingendo alla categoria di status. La ricerca parte dall’evoluzione storica che della Sacra Scrittura conduce al Concilio Vaticano II fino ad arrivare ai pronunciamenti più recenti di Papa Francesco. Quindi vengono analizzati i documenti relativi alla formazione e come il diaconato permanente sia stato implementato in alcune Diocesi italiane, scelte e titolo esemplificativo. Infine, si cerca di tratteggiare alcuni nuclei tematici per approdare ad una comprensione dello statuto personale e funzionale.

Infatti, quando si sente parlare di Diaconi nelle comunità cristiane e nella società, non tutti probabilmente riescono pienamente a comprendere il significato, la portata, il senso di tale ministero, nonostante siano passati circa cinquant’anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II. Infatti, fu tale grande assise ecclesiale che ereditò il dibattito circa un diaconato stabilmente presente nella Chiesa, e che ne promosse la sua valorizzazione. Da allora il diaconato permanente costituisce un punto di discussione sia tra gli studiosi e sia tra gli stessi ordinati a tale ministero.

La presente ricerca si pone nell’ottica di offrire strumenti per poter chiarificare chi è e cosa fa il Diacono permanente.

L’autore Gaetano Adalberto Corvasce, sacerdote di Barletta, ha conseguito la Licenza e il Dottorato in Diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense in Roma e precedentemente la Licenza in Antropologia teologica presso la Facoltà teologica pugliese e la laurea magistrale in Marketing presso l’Università degli Studi di Bari. Sacerdote dal 2008, è stato responsabile della Pastorale Giovanile diocesana, cerimoniere della Cattedrale di Trani, assistente diocesano del Movimento Apostolico Ciechi e vicario parrocchiale. Successivamente è stato nominato Rettore del Seminario diocesano, Direttore del Centro diocesano vocazioni, Delegato vescovile per i Diaconi permanenti e Docente di Diritto canonico presso ISSR di Trani. Nel 2016 è stato Referente diocesano per l’Anno santo della Misericordia. Ha fatto parte del Consiglio pastorale diocesano, del Consiglio presbiterale ed episcopale e membro del Collegio dei Consultori. Attualmente è Parroco di San Pietro a Bisceglie, assistente diocesano dell’Azione Cattolica e Giudice presso il Tribunale ecclesiastico regionale pugliese di Bari.