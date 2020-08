Un’opera di Bianca Consiglio è stata selezionata per la mostra londinese Secret 7 che si terrà dal 14 ottobre al 1 novembre presso Now Gallery sulla penisola di Greenwich.

La mostra riguarda le copertine dei dischi che verranno prodotti premendo sette tracce iconiche su un vinile da 7 pollici, con ogni traccia limitata a sole 100 copie.

Creativi di tutto il mondo hanno realizzato le copertine per i 700 dischi creando veri e propri oggetti da collezione unici, ricercati daifan più accaniti, dai collezionisti di dischi e dagli intenditori d'arte.

I 700 dischi saranno esposti alla NOW Gallery prima di essere resi disponibili per l'acquisto. Le identità dei loro creatori rimangono segrete fino a quando il disco non è nelle mani del nuovo proprietario.

Nel corso della sua storia, Secret 7 ”ha attirato un'ampia varietà di influenti collaboratori. I musicisti partecipanti hanno incluso The Rolling Stones, Elton John, Lorde e Public Enemy, mentre le opere d'arte sono state fornite da artisti del calibro di Sir Peter Blake, Yoko Ono, Sir Paul Smith e Jake e Dinos Chapman. Le tracce del 2020 abbracciano una varietà di generi e 54 anni di storia della musica, dai classici di tutti i tempi di Aretha Franklin e Bob Dylan alle uscite più recenti di Koffee e Vampire Weekend.