"L'Ora Blu" si trasforma in associazione di promozione sociale

Il giorno 12 luglio 2020 si è ufficialmente costituita, con approvazione e firma del relativo statuto,l’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “L’ORA BLU”.

«Questa associazione - spiega in una nota Maria Teresa Gallo -, probabilmente unica in Italia, è caratterizzata dalla presenza stabile di 20 donne di varia età ed estrazione socio-culturale, animate dal medesimo intento: promuovere e divulgare, tramite la propria voce, poesia / letteratura / cultura.

Il gruppo era sorto in via embrionale circa due anni fa, a seguito della pubblicazione della silloge “L’ora blu” della poetessa Marta Maria Camporeale, attuale Presidente dell’Associazione, con lo scopo di declamarne e condividerne i testi poetici. Da allora si sono susseguite molte iniziative che hanno visto protagonista questo particolare e variegato gruppo di donne, al quale si è in seguito aggiunto anche un “declamatore”.

Tra le tante partecipazioni, da evidenziare quella relativa all’inaugurazione, loro riservata nel 2019, della manifestazione “Libri nel borgo antico”, che le ha viste declamare, lungo la “scalinata leopardiana dei lettori” i versi dell’ Infinito di Leopardi.

La guida artistica del gruppo è affidata al medico – poeta – scrittore Zaccaria Gallo, noto per le innumerevoli attività di promozione culturale effettuate nel corso degli anni sul territorio».