​La poetessa biscegliese Graziella De Cillis​ presenta “Il boccio”​

La poetessa biscegliese Graziella De Cillis, già nota al pubblico per notevoli premi letterari, tra i quali si ricordano quelli relativi ai concorsi La vita è bellezza, ammirala (Comitato Progetto Uomo onlus - Bisceglie, 2002 e 2003) e Tra anima e tempo (Il Cigno Bianco onlus - 2019, Bitetto) per i suoi componimenti, recentemente è stata riconosciuta tra i vincitori del concorso letterario nazionale Briciole di Poesia, organizzato dalla Commissione Affari Internazionali e Politiche europee con il patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione con l’associazione culturale Orquidea de Venezuela. Gli organizzatori lombardi hanno fatto sapere che nel corso della II edizione il livello della competizione è stato molto alto, tanto da rendere difficile la scelta dei vincitori. Graziella De Cillis, quindi, per impegno e talento, conquista tale importante riconoscimento nazionale.

Oggi, inoltre, condivide e presenta al pubblico un omaggio poetico al miracolo della nascita e alla vita in generale dal titolo “Il boccio”.

Il boccio

Ammicca dal rovo

boccio di rosa

tondo vermiglio seno

madido frutto

di madre pregna

lì a donare

beltà al mondo.

Latte di sole

amabile lo nutre,

dolce vagito

lo culla il vento

tra ramose braccia,

silenziosa nenia

lo cinge

di primavera…

Germina una vita

che l'orbe allieta.