"At home", gli studenti chiamati a fotografare il tempo sospeso nel Covid-19

L’Associazione culturale fotografica “Cacciatori d’ombra” lancia una call rivolta agli studenti sul tempo sospeso nel Covid-19. C’è tempo fino al 31 maggio p.v. per partecipare.

« “At home” è un progetto basato sull’idea di condividere visioni – scrive Mauro Ieva, presidente dell'associazione -, in questo momento storico: giovani studenti sono chiamati a riflettere su questa nuova e temporanea condizione di isolamento.

Un virus che ha messo in ginocchio la nostra economia, la nostra socialità e le nostre libertà oggi può essere anche un opportunità. Abbiamo rallentato il tempo, tanto da percepire i nostri spazi, i nostri pensieri, le nostre radici e i nostri affetti in maniera differente, come se fossero più amplificati: stiamo vivendo un momento rigenerativo.

È in questa ottica che chiediamo a chi con la fotografia comunica o vorrebbe comunicare di sviluppare un’idea, un pensiero o un progetto su queste giornate

Ci rivolgiamo agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in particolare a studenti degli indirizzi specifici nel mondo della comunicazione visiva e nella sensibilità artistica, come i Licei artistici, gli Istituti Professionali e Istituti Tecnici a indirizzo Grafica, Audiovisivo Multimediale, Servizi culturali e dello spettacolo, ma anche a tutti quegli studenti che si ritengono appassionati e vogliono coltivare la propria sensibilità nel mondo della fotografia e dell’arte».

Al progetto collaborano il Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi a Bisceglie; gli istituti scolastici partner l’Iiss “Nicola Garrone” di Barletta e Canosa di Puglia, l’Ites Les “Ettore Carafa “di Andria e l’Iiss “Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie.



Link al concept e al regolamento

https://drive.google.com/…/15Rfri8v9fBATnRTekXhfsadYU…/view…

Link al modulo di iscrizione

https://drive.google.com/…/15PCU2XFOoQl4QbrrcEED1gDAM…/view…