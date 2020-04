In questo periodo di inoperosità e inattività forzata, il poeta biscegliese Nicola Ambrosino racconta di trascorrere le giornate in compagnia della sua musa la poesia, che sul far della mattina, gli detta satire e poesie, in dialetto e in lingua, per divulgarle attraverso contributi testuali e audiovisivi, affidandogli una particolare missione: «Alleviare le tensioni, mitigare le paure, regalare sorrisi, ad adulti e bambini, contro questo nemico invisibile, chiamato Coronavirus».

Insieme ad Ambrosino, tanti altri personaggi, impegnati nei settori della cultura, delle arti e dell’intrattenimento, hanno prestato e continuano a farlo la voce in questo particolare viaggio nella poesia: in particolare, gli attori Franco Carriera e Cosimo Boccasini hanno messo a disposizione il loro mezzo vocale recitando i componimenti a tema redatti dal poeta biscegliese.

Nicola Ambrosino si è detto soddisfatto dei primi riscontri sulla sua iniziativa di diffusione poetica: «Voglio ringraziare Franco Carriera, compagno di spettacoli e serate dialettali, la Compagnia Aurea e il prof. Cosimo Boccassini, grande e stimato attore del teatro molfettese. Migliaia sono le condivisioni e gli apprezzamenti che stiamo ricevendo da tutta Italia».

In più, il poeta annuncia che, alla riapertura dei teatri e delle scuole, superata l’emergenza sanitaria, i testi diffusi sulle pagine social in queste giornate convulse saranno raccolti in uno spettacolo dal titolo "Manteniamo le distanze… con la poesia”. Infine, Nicola Ambrosino rivolge l’invito a rimanere a casa, anche collegati con i suoi canali di comunicazione, con l’auspicio che un sorriso e una parola di speranza valgano per tutti.

Segue il componimento: Non lo avete capito di Nicola Ambrosino.

Fermiamoci un attimo.

Vi ho donato il mare... e lo avete inquinato.

Vi ho donato il bosco... e lo avete bruciato.

Vi ho donato una terra... e l'avete sfruttata.

Vi ho donato il cielo... e lo avete soffocato.

Vi ho donato una donna... e l'avete stuprata.

Vi ho donato un uomo...e lo avete lasciato.

Vi ho donato un figlio... e lo avete viziato.

Vi ho donato un anziano... e lo avete abbandonato.

Vi ho donato un Cuore... e lo avete distrutto.

Vi ho donato un pensiero... e lo avete rimosso.

Vi ho donato la forza... e l'avete allentata.

Vi ho donato voi stessi... e vi siete distratti.

Vi ho donato mia Madre... e l'avete dimenticata.

Vi ho donato il Mondo... e lo avete colonizzato.

Vi ho donato Me stesso... e mi avete martoriato.

Vi ho donato tutto... e lo avete distrutto.

Oggi vi mando... se non lo avete capito,

questo piccolo virus... messaggio ed invito:

"È giunto il momento che ci si deve fermare...

L'universo ha bisogno... solo di rifiatare.