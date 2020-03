Settimana Santa: disposizioni di Mons. D'Ascenzo e calendario delle celebrazioni

Ad una settimana dal decreto emanato dalla Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti e poi aggiornato il 25 marzo dove si legge che "i Vescovi e i Presbiteri celebrino i riti della Settimana Santa senza concorso di popolo e in luogo adatto, evitando la concelebrazione e omettendo lo scambio di pace", I'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo ha disposto le indicazioni per la comunità diocesana.

"In quanto Pastore della Diocesi, - si legge nella comunicazione - presiederò tutte le Celebrazioni presso la Cattedrale di Trani, senza concorso di popoli. I riti saranno teletrasmessi dalle televisioni locali (Teleregione, Amica9, EasyTVv)". Chiede, poi, al fine di garantire l'unità celebrativa in comunione con il Pastore della Diocesi che alla stessa ora in cui avverranno le celebrazioni in Cattedrale, i parroci e i vicari parrocchiali celebrino nelle parrocchie a porte chiuse e senza concorso di popolo, così come i rettori nelle corrispettive chiese rettoriali. Possono partecipare alle celebrazioni nel rispetto della distanza di sicurezza un diacono, un lettore, un organista e un cantore, muniti di autocertificazione contenente il nome e l'indirizzo della chiesa, il giorno e l'ora della celebrazione, secondo le disposizione governative. Inoltre, sempre per garantire unità celebrativa, il presule chiede la sospensione delle trasmissioni in streaming, su Youtube, Facebook e altri social media.

Per quanto riguarda le celebrazioni della Settimana Santa, il Vescovo ha stilato il calendario con le relative indicazioni. La Domenica delle Palme, "La celebrazione in Cattedrale sarà alle 9:30; alla stessa ora i presbiteri celebrano in comunione con l'Arcivescovo, nelle proprie sedi. Non saranno nè benedette nè distribuite palme".

Come già annunciato, il Giovedì Santo non ci sarà la celebrazione della Messa Crismale che è rimandata a data da destinarsi, per consentire la partecipazione di presbiteri e laici. Sarà, poi, il Consiglio Episcopale Permanente a offrire un orientamento unitario, in sintonia con la decisione che il Santo Padre adotterà per la Diocesi di Roma. Invece, la Celebrazione della Messa in Coena Domini sarà alle 19:00, stessa ora i presbiteri celebrano nelle proprie sedi. Come da decreto «La lavanda dei piedi, già facoltativa, si omette. Al termine della Messa nella Cena del Signore si omette la processione e il Santissimo Sacramento si custodisca nel tabernacolo».

Il Venerdì Santo la Celebrazione della Passione del Signore avverrà in Cattedrale alle ore 19, mentre il Sabato Santo la Veglia Pasquale sarà celebrata alle ore 20. Gli orari devono essere rispettati dai presbiteri nelle loro sedi. Alle ore 9:30 di domenica 12 aprile in Cattedrale sarà celebrata la Santa Pasqua.

Sono sospese "le espressioni della pietà popolare e le processioni che arricchiscono i giorni della Settimana Santa e del Triduo Pasquale. Inoltre "a margine delle indicazioni della Settimana Santa, si invitano i parroci a sospendere e trasferire a data da destinarsi, le celebrazioni di Battesimi (tranne quelli in articulo mortis), Prime Confessioni, Prime Comunioni e Cresime; i Matrimoni non sono vietati in sè, ma potranno svolgersi alla sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni".

L'Arcivescovo D'Ascenzo conclude il suo intervento con le parole che il Santo Padre ha pronunciato durante la preghiera solitaria in Piazza San Pietro "E' il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è [...] Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamoli le nostre paure, perchè Lui le vinca".