L'hashtag #lapoesiacura​ per vivere una virtuale ma coinvolgente "Notte dei Sospiri"

#lapoesiacura. Inserito l'hashtag in rete si manifesta il fiume dei contributi fra i quali spiccano la voce di Maddalena Crippa che legge Mariangela Gualtieri o la musica di Mirko Signorile che propone un pezzo dedicato ai padri; la poesia di Vittorino Curci o il sonetto di Shakespeare scelto da Nunzia Antonino.

Questa sera, 21 marzo, insieme con molte altre realtà del territorio, avremmo festeggiato l'equinozio di Primavera con una Notte dei Sospiri, dedicata alla poesia e anche al nostro dolce tradizionale. Dovendo rinviare l'appuntamento ad una data che speriamo per tutti non si allontani troppo, circa una settimana fa abbiamo pensato di chiedere al pubblico di proporre, in forme differenti, ma rispettose delle regole che ci tengono a casa, virtuali e non, una poesia, un atto poetico, un'immagine, associandoci l'hashtag #lapoesiacura.

L'esito, ad oggi - ma la raccolta non s'intende chiusa - è palese: centinaia di persone vicine e lontane, grandi e piccole, illustri e sconosciute, hanno aderito all'invito, con un entusiasmo e una creatività sorprendenti e corrispondenti, in definitiva, a quanto su innumerevoli altri fronti sta succedendo in questo momento così difficile. No, non sarà una poesia a liberarci dal virus, ma molto potrà fare in questo tempo che impone restrizioni immediate e cambiamenti che confidiamo possano indicarci nuove direzioni, più attente alla qualità della vita, dei rapporti, della comunità, dell'aria. Non sarà una poesia a sconfiggere la pandemia, ma potrà senz'altro aiutarci a riconoscere più intimamente il valore dell'umano, la sua sensibilità e anche quella fragilità che pensavamo di poter vincere e che invece è un patrimonio prezioso, capace di farci riconoscere la bellezza; un patrimonio da rispettare, difendere, promuovere.

La poesia ci aiuta a maneggiare i sentimenti, a condividerli, a tradurre il dolore come la gioia in una voce che altri possono ascoltare, dando corpo a ciò che altrimenti sarebbe indicibile.

Impegnati in questa piccola impresa, oltre sistemaGaribaldi, sono stati anche: Cavalieri Erranti, Kuziba Teatro, Linea d’Onda, Menhir Danza, Poesia in Azione, Presidio del libro/Circolo dei Lettori, Un Panda sulla Luna, Vecchie Segherie Mastrototaro, ZonaEffe. E ancora Rossana Farinati, Clelia Iacobone, Rosalia Sette, Silvana Kuhtz. Tutto in rete sotto l'hashtag #lapoesiacura, ancora utile, come il gruppo facebook che si è formato (la poesia cura), per continuare a pubblicare il proprio contributo... restando a casa.

Carlo Bruni

Direttore di sistemaGaribaldi