Preparazione alla Pasqua, in tv momenti di preghiera con Mons. D'Ascenzo

Mons. Leonardo D’Ascenzo presiederà alcune celebrazioni e dei momenti di preghiera, a porte chiuse, dalla Cappella del Palazzo Arcivescovile di Trani, in quanto «non vogliamo vivere questo percorso di preparazione alla Pasqua senza la preghiera che va elevata al Signore soprattutto in questi giorni in cui stiamo vivendo l’emergenza del coronavirus. Pregheremo per noi, per coloro che sono stati colpiti da questa malattia, per coloro che sono impegnati nel campo della scienza e della cura di essa».

I momenti liturgici saranno teletrasmessi grazie alla disponibilità e alla collaborazione di tre emittenti televisive: Amica9 (canale 91), Easy Canale 190, Teleregione (canale 14), secondo il seguente calendario:

1. Venerdì 13 marzo ore 17,00 VIA CRUCIS

2. Domenica 15 marzo ore 9,00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA IIIª DOMENICA DI QUARESIMA

3. Giovedì 19 marzo ore 17,00 ADORAZIONE EUCARISTICA

4. Domenica 22 marzo ore 9,00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA IVª DOMENICA DI QUARESIMA

5. Martedì 25 marzo ore 17,00 RECITA DEL SANTO ROSARIO

6. Venerdì 27 marzo ore 17,00 Veglia di preghiera dinanzi all’immagine del SS. Salvatore

7. Domenica 29 marzo ore 9,00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA Vª DOMENICA DI QUARESIMA

8. Martedì 31 marzo ore 17,00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE

9. Giovedì 2 aprile ore 17,00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA