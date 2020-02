“In pista pagliaccetti”, la scuola Gesú Fanciullo omaggia il maestro Federico Fellini

Per il terzo anno la scuola dell'infanzia Gesù Fanciullo ( con lo staff al completo) in collaborazione con la compagnia BinarioZero presenta: "in pista pagliaccetti".

Non la solita festa di carnevale per bambini, ma un percorso di due ore omaggiando un maestro a cento anni dalla sua nascita: il maestro Federico Fellini.

Questa è l'idea di quest'anno dello staff Gesù Fanciullo capitanata da Reneè Anellino e dal capotreno Giancarlo Attolico della compagnia teatrale BinarioZero.

Se si parla di circo, in questo anno particolare che ricorre l' anniversario dalla sua nascita, non si può non considerarlo. La festa porterà tutti i bimbi dai 3 ai 7 anni vestiti in maschera, negli ambienti della scuola ricreati per questa festa itinerante: la sala cinematografica con un video che ripercorre estratti di cartoni animati che hanno come tema il circo, montaggio video Mauro Lopolito, consulenza tecnica Ivan Chetta.

Non mancherà anche quest'anno le due stanze del teatro con Il capo treno (Giancarlo Attolico) che racconterà sotto un tendone la storia di un circo fatto di sole ombre e la stanza del signor Carnevale con Alessandro Pansini che rallegrerà con i suoi scherzi tutti.

Ci sarà l'angolo della manipolazione, la costruzione delle maracas, l'angolo del selfie per restare in linea con i tempi a cura delle maestre.

Non ci faranno mancare, leccornie, balli, giochi a dimensione bambino e la pentolaccia finale.

Si scende in pista martedì 25 febbraio ore 17 presso la scuola dell'infanzia Gesù Fanciullo.

info 0803958286 dalle 9 alle 16

Venghino pagliacci, venghino.