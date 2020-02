"Sorella cozza​"​ alla libreria Prendi Luna Book & More

La libreria Prendi Luna Book & More ospita la presentazione di Sorella cozza (ADDA Editore).

Fra aneddoti, dialettismi, ricette e folklore, Enzo Vacca dà vita a un divertente compendio sul frutto di mare più popolare e versatile dei nostri mari. Le foto di Nicola Amato completano e arricchiscono il gustoso volume dedicato ai colori e ai sapori pugliesi. La serata sarà allietata dal reading di Gianni Ippolito, cabarettista barese e da una degustazione a tema.

Appuntamento venerdì 21 febbraio ore 19.00 da Prendi Luna Book & More in via Tupputi 15 a Bisceglie.

Chi è Enzo Vacca? L’autore di “Sorella cozza” (ADDA Editore) si definisce un “animattore”: Enzo Vacca approccia il teatro nel ‘75 collaborando con il Teatrino della Colonna diretto da Luigi Angiuli. Passa poi al Piccolo Teatro di Bari e inizia una lunga e fortunata gavetta che lo vede al fianco di Mario Mancini, nella compagnia di Tiberio Fiorilli, con Antonio Salines e Vito Signorile.

Inscena “Tutti insieme con Romeo e Giulietta” e, successivamente, con La Casa di Pulcinella, autentico teatro di figura, gira Italia ed Europa portando i suoi spettacoli nelle case di cura e negli ospedali psichiatrici, molto prima dell’avvento della clown-terapia. Con “Puzzle d’amore” partecipa al Premio Nazionale Stregatto, mentre con Progetto Città lavora come animatore, attore ed educatore. Collabora con la compagnia Anonima GR, recita ne “L’Osso Sacro e Dolce o amaro?” per la regia di Nanni Loy e in “Frankestein” di Dante Marmone.

Ha lavorato a numerosi spettacoli radiofonici per la RAI, è presente nella trasmissione “La Caravella” di Guglielmo Rossini, recita in “Ama il tuo nemico” di Damiano Damiani su RAI Due, lavora nella pubblicità ed è autore di numerosi testi teatrali.