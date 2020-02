Davide Enia alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Il prossimo appuntamento della stagione che sistemaGaribaldi propone a Bisceglie il 15 febbraio alle 20,30, nella splendida cornice delle Vecchie Segherie Mastrototaro, per diverse ragioni, può essere annoverato certamente fra quelli più significativi della stagione.

Certo significano i premi ricevuti, le repliche collezionate nei contesti più prestigiosi (dal Piccolo di Milano a un gremitissimo Teatro Greco di Siracusa), così come importante è la fama del suo autore interprete, Davide Enia, narratore di rara forza espressiva. Ma quello che distingue l’Abisso (edito anche in forma scritta con il titolo Appunti per un naufragio – ed Sellerio) è l’intimo rapporto che lo lega al suo autore facendone allo stesso tempo frutto e motore di un cambiamento personale profondo, al quale assistiamo ogni volta che viene replicato. Certamente si tratta di una delle grandi narrazioni partorite da quello che abitualmente viene chiamato Teatro Civile. È impossibile restarne immuni poiché capace di evocare un sentimento che unisce la tragedia cui assistiamo senza fare granché e qualcosa che brucia dentro ciascuno, poiché anche la peggiore indifferenza è permeabile a lungo andare. Con L’Abisso Davide Enia ha vinto il Premio Maschere del Teatro 2019 e per il libro di cui è autore il Mondello 2018, ma quello che conta resta la sua straordinaria capacità di trarre dall’antica tradizione del “cunto”, la forza e l’energia necessarie ad animare in ogni spettatore una visione che supera la definizione del più tecnologico e innovativo schermo digitale.

Oltre la consueta complicità del Teatro Pubblico Pugliese e il decisivo impegno del Comune di Bisceglie, sono coinvolti in questo appuntamento l’iperattivo Bookstore Mondadori e Linea d’Onda, dedita all’accoglienza degli spettatori che potranno trovare una guida informale alla visione, e godere di uno sconto su libri e aperitivo, in favore di un’idea di convivialità e promozione culturale che quest’opificio delle arti va coltivando quotidianamente.

Botteghino aperto sempre al Garibaldi, da martedì a venerdì, dalle 18,00 alle 20,00 e naturalmente presso le Vecchie Segherie dalle 18,00 di sabato.

