Massimo Bray alle Vecchie Segherie per presentare il suo nuovo libro

Oggi venerdì 31 gennaio, alle ore 19.30 presso il Mondadori Bookstore "Vecchie Segherie Mastrototaro" sarà ospite, il direttore generale della Treccani, Massimo Bray.

Già Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo nel Governo Letta, Bray presenterà il suo suo ultimo libro dal titolo “Alla voce cultura” – Manni editore.

Un baluardo della cultura italiana. Un esempio di impegno, passione e capacità. Un amico speciale delle Vecchie Segherie Mastrototaro. Il suo genuino apprezzamento per la nostra libreria e la nostra attività di promozione culturale è motivo di infinito orgoglio.



Massimo Bray è egli stesso un patrimonio della cultura nazionale a cui con tanta dedizione dedica il suo prezioso lavoro. Siamo onorati che torni da noi il 31 gennaio con il suo ultimo libro.Un libro dedicato, e non poteva essere altrimenti, proprio alla cultura italiana. Nel suo senso più ampio, più universale.



Cultura come chiave privilegiata per leggere i tempi presenti e futuri, strumento di crescita intellettuale e spirituale dell'individuo e della collettività, nucleo fondante della partecipazione democratica alla cosa pubblica, sistema di valori condivisi, mezzo di dialogo e di pace. Cultura, insomma, come pietra angolare della storia.

Una riflessione acuta e profonda che passa attraverso la sua grande esperienza: quella di Ministro, quella di Direttore generale della Treccani, quella di Presidente del Salone del Libro di Torino. Quella di un uomo intriso di Cultura con la C maiuscola.



Il suo racconto si fa indispensabile in tempi che hanno bisogno di essere riempiti di un patrimonio di conoscenze e di esperienze intellettuali per farsi migliori.

Ed è anche per questo che l'appuntamento del 31 gennaio alle ore 19.30 nelle Vecchie Segherie Mastrototaro è irrinunciabile.

Per crescere insieme, nel segno della Cultura