​Giornata della Memoria, Demetrio Rigante ricorda Auschwitz​

Il poeta biscegliese Demetrio Rigante, in occasione della Giornata della Memoria, regala alla comunità il componimento vernacolare dal titolo “La memoria: Auschwitz!...”.

La memoria: Auschwitz! ...

(Dal libro “Taralle e zùcchere” di Demetrio Rigante)

Auschwitz è la memoria per la memoria, il simbolo della follia umana che si avventò su altri esseri umani, anche il popolo tedesco ne fu vittima...

“Libertà attraverso il lavoro”, / ma non era vero… // Questa scritta sul cancello / all’ingresso di questo campo / voleva dire: / lo “sterminio” al lavoro / di chi aveva gli occhi dilatati / verso l’orrore, verso la morte, / dietro a fili spinati tinti di rosso / dal sangue “arrugginito…”. / File di persone, / non più persone…, / andarono, mano nella mano, / nel fuoco dell’inferno / e le baracche / divoravano col gas / l’innocenza dei bambini / abbracciati alle loro madri / sorvegliati dal Kapò / che pure era loro padre… / Poco prima, / il corpo, senza vesti, / si “sfamava” della loro carne / e le labbra s’asciugavano al vento / l’ultimo riso amaro… / In quel campo / pure la primavera / era “latitante…”, / aveva timore / di perdere i suoi colori / e tutti i suoi fiori. / Era sempre inverno… / Era la “soluzione finale”, / ma il Padreterno, / dopo una lunga scampagnata / fatta in qualche angolo di cielo, / disse: “Basta!”, / e con una mano / allontanò da quel luogo / Angeli e criminali… / Dopo, altri soldati impietriti / entrarono in quell’inferno / dove trovarono / l’unica cosa fresca: / una lacrima del giovane soldato tedesco / che si vide togliere le armi / …e pure la fame! // Era il 27 gennaio 1945 / ad Auschwitz…

“ARBEIT MACHT FREI”,

“Libertà” attraverso il lavoro...,

ma nan ère ovère...

Chèssa scritte n-gòpe o cangéidde

a la trasíute de stu chèmbe

velàie déce:

u “stermínie” a la fatéghe

di chi aveva gli occhi dilatati

verso l’orrore, vèrse la mórte,

rète a féle spenáte tínde de russe

dó sènghe “arrezzenéte…”.

Féle de crestiáne,

nan chiú crestiáne...,

scèvene, máne a mmáne,

ind’o fóuche du mbéirne

e re barracche

se gnettèvene cu gas2

u préisce de re creatíure

mbrazze a re mèmme lóre

sótt’a l’óucchie du Kapò1

ca píure l’ère attáne...

Picche préme,

u cóurpe, sènza véiste,

se “mangiòve” la carna saue

e re labbre s’assecuàvene o véinde

l’últeme rése amáre...

Ind’a cure chèmbe,

píure la premavère

ière “latitènde…”,

pegghiòve appaghíure

de pèrde le chelíure

e tutte le fíiure síue...

Ère sémbe véirne...

Ère la “soluzzióne finále”,

ma u Padr'Etèrne,

dóppe na lònga scambagnáte

fatte ind’a qualche candaune de céile,

disse:”Avaste!”,

e che na máne

allendanáie da cure póste

Èngele e cremenále...

Dóppe, alte seldòte3 mbetréte

trasírene ind’o mbéirne

a dó trevòrene

l’úneca causa frèscke:

na làgreme du giòvene seldòte tedèsche

ca se vedé levò redd’arme

…e píure la fáme!

Ère u 27 scennáre du 1945

ad Auschwitz…

1) - Kapò: acronimo di “Kameraden Polizei” (polizia di prigionia-compagni),

prigioniero con funzioni di responsabilità di una squadra di lavoro o di

sorveglianza in generale.

2) - Gas letale il Zyklon B, acido cianidrico allo stato solido cristallino: i cristalli

se riscaldati emettono dei vapori altamente tossici.

3) - Soldati dell’armata russa entrarono nel campo di Auschwitz.