Giannicola Sinisi questa sera alle Vecchie Segherie

L'occasione per parlare di una emergenza sociale sempre attuale e dalle implicazioni pressanti è una di quelle a cui non si può mancare.

Una discussione aperta di altissimo livello sul carcere, sul suo rapporto con la società, sulla condizione dei detenuti, sul reinserimento sociale e sulla sicurezza. Elementi di un discorso culturale e politico ininterrotto.

La presentazione del libro "Senza sbarre" dell'eminente magistrato e politico Giannicola Sinisi è lo spunto per un confronto vibrante e profondo a più voci, con interventi autorevolissimi di vari operatori del settore. Un evento, organizzato con la collaborazione di molteplici enti e associazioni nelle Vecchie Segherie Mastrototaro per il 16 gennaio alle ore 18, che ha una fortissima rilevanza sociale per tutti.

Un appuntamento assolutamente da non perdere