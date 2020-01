"​L’estate di Garlasco", Francesco Caringella racconta il cammino della giustizia verso la verità​

Il 13 agosto del 2007, un piccolo paese del pavese è sconvolto da un efferato omicidio. La morte della giovane Chiara Poggi porterà alla distruzione due famiglie. L’estate di Garlasco, di Francesco Caringella, racconta il difficile ma inarrestabile cammino della giustizia verso la verità. La libreria Prendi Luna Book & More, in collaborazione con Fidepa Bpw Italy - Sezione di Bisceglie, è felice di ospitare Francesco Caringella, già commissario di polizia e magistrato penale a Milano durante “Mani pulite”, attualmente è presidente di Sezione del Consiglio di Stato e della Commissione di garanzia presso l'autorità garante nelle comunicazioni e giudice del Collegio di garanzia per lo sport presso il Coni. L'estate di Garlasco (Strade Blu, Mondadori) è il quarto romanzo di Francesco Caringella già autore di svariate opere giuridiche.Sabato 18 gennaio, a partire dalle 19.00, la libreria Prendi Luna Book & More in via Tupputi 15 a Bisceglie, in collaborazione con Fidepa Bpw Italy - Sezione di Bisceglie, ospiterà Francesco Caringella e il suo L'estate di Garlasco (Strade Blu, Mondadori). Modererà l'incontro l'avvocato Maria Rosaria Basile.