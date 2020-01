A Roma Intangibile la "Conferenza Storica Gaudo e Matapan – 28 Marzo 1941”

​Grande successo per il biscegliese Antonio Caggianelli nell’opera inedita “La Scala di Corallo" Le foto

Un grande debutto in prima nazionale, all’AncheCinema di Bari, quello dell'opera moderna “Ylvàrian - La Scala di Corallo” del giovane bitontino Davide Cappiello, musicista polistrumentista e compositore. Applausi scroscianti per le tre messe in scena di sabato e domenica scorsi di