Una lunga chiacchierata con il giornalista Sky Giuseppe Simone per scoprire tutti i segreti del nuovo romanzo di Gianrico Carofiglio: "La misura del tempo".

Erano in tanti ieri sera, lunedì 16 dicembre, alle Vecchie Segherie Mastrototaro per l'iniziativa voluta da Circolo dei Lettori/Presidio del Libro e sistemaGaribaldi, accomunati nel progetto I diritti in genere.

Si trattava della chiusura del trittico che ha visto protagonisti anche Mario Calabresi e Paolo Di Paolo in un dicembre che, se per quanto riguarda il teatro riserva ancora, venerdì 20, un appuntamento d’eccezione con l’esclusiva regionale del nuovo lavoro di Lucia Calamaro, propone questo incontro letterario come una piccola festa per un autore a cui la libreria biscegliese, sin dalla sua apertura, ha dedicato uno spazio d’approdo speciale.

Nella gallery alcuni momenti della serata.