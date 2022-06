La consegna del Premio letterario per ragazzi “Angelina Guglielmi”

Sabato 25 giugno alle ore 18,30 presso il Castello Svevo Angioino di Bisceglie si terrà la premiazione della 1^ edizione del Premio letterario per ragazzi “Angelina Guglielmi”.

Il Premio, nato da una idea della famiglia Guglielmi Di Luzio, intende dare lustro al pensiero e alla vita di Angelina Guglielmi, vedova Di Luzio.

Il bando ha previsto per gli studenti delle terze classi delle scuole medie di Bisceglie un elaborato sul tema: “Immigrazione tra pregiudizio e accoglienza”

La premiazione dei primi tre classificati prevede, a cura della famiglia Guglielmi Di Luzio, la consegna di una targa a ciascuno dei finalisti e la somma di euro 150,00 al primo classificato, di euro 100,00 al secondo e di euro 50,00 al terzo come da bando. Sono previsti i saluti del Consigliere regionale, dott. La Notte, del Vice Presidente della Provincia, Prof. Pedone e del Sindaco di Bisceglie, Avv. Angarano.

Presenta la dott.ssa Gabriella ROSSNER

Cenni biografici. Educatrice autodidatta del suo tempo, donna di intelletto amante del dialogo e della scrittura, la giovane personalità di Angelina Guglielmi troverà espressione nella sobrietà e nel rigore dell’azione educativa, per divenire espressione più autentica della cultura e della tradizione della comunità cristiana pugliese. Lo farà durante gli anni difficili del conflitto nella sua modesta abitazione a Bisceglie, in cui raccoglierà i piccoli di estrazione bracciantile, avviati precocemente al lavoro sui campi, per riconciliarli con la vita scolastica e la formazione umana e cristiana con l’orgoglio delle sue idee. Un vero laboratorio educativo sperimentato nel silenzio e nella sua tipica riservatezza come pedagogista scalza del Novecento, donandosi ai più sfortunati del suo quartiere contadino, per poi dimostrarsi madre altera e nobildonna di spirito nel Dopoguerra.

La cittadinanza è invitata.