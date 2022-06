Cristiano Marti e Pasquale Vitagliano presentano "Tutti i calendari mentono"

Libri, degustazione e musica per la serata del 15 giugno alle Vecchie Segherie a partire dalle ore 19.30 per la tappa di Giazira D'Italia, un tour in bicicletta che l'editore Cristiano Marti della casa editrice Giazira Scritture sta portando in varie librerie d'Italia per raccontare il suo mestiere, i suoi libri e i suoi autori. Ospite della libreria di Bisceglie anche Pasquale Vitagliano con il suo ultimo libro "Tutti i calendari mentono", che converserà con l'editore e Mariablu Scaringella. Ad arricchire la serata le degustazioni a cura di Bicipedi e il djset di Vincenzo Membola.

"Ho quasi l'idea che oggi si potrebbe benissimo concepire un'epoca nella quale non si scriverebbero più opere nel senso tradizionale del termine, ma si riscriverebbero senza posa le opere del passato", ha scritto Roland Barthes. Ecco che l'epopea di una famiglia numerosa del Sud entra in contatto con il capitolo scomparso di Petrolio, la fine di Moro e di Craxi, il furto della Natività di Caravaggio. Ne viene fuori un iper-testo che, nel sincretismo degli stili e dei registri, stimola senza posa, appunto, un gioco circolare di rimandi, letture e (ri)scritture. Veniamo messi al centro di uno spazio da esplorare tra il mistero dei sentimenti e i misteri italiani dallo smantellamento del senso dello Stato e della comunità fino all'alba della pandemia. Il titolo è una citazione da "I Demoni" di Fedor Dostoevsckij, sull'assunto che se essi esistono, esistono anche gli Angeli.