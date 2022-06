​Paolo Regina ospite della rassegna “Prendi un romanzo al chiar di Luna” ​

Dopo i successi delle prime due edizioni, l’estate biscegliese torna a ospitare “Prendi un romanzo al chiar di Luna” kermesse letteraria organizzata dalla libreria Prendi Luna book & more e curata dalla scrittrice Malusa Kosgran, relatrice della prima serata e terza ospite nel calendario della rassegna.

Venerdì 17 giugno, dalle ore 20 alle 21.30 ca., la libreria Prendi Luna book & more di Bisceglie, con sede in via Tupputi 15 è orgogliosa di ospitare Paolo Regina, autore ferrarese originario di Bisceglie proprio come il protagonista dei suoi gialli, Gaetano De Nittis. Regina è avvocato ed è stato professore di discipline economiche alla facoltà di Lettere dell’Università di Ferrara, città nella quale vive e lavora in qualità di docente di comunicazione e public speaking.

Successivo a “Morte di un antiquario” (2018), “Morte di un cardinale” (2019), “Da quanto tempo non piangi capitano De Nittis?” (2021) tutti editi da Sem Libri, con “Promemoria per il diavolo” (2022) Paolo Regina si conferma un giallista dallo stile personale e originale.

Modererà l’incontro l’autrice e curatrice della rassegna Malusa Kosgran. L’evento si svolgerà in via Tupputi chiusa al traffico.

L’evento è gratuito come anche la prenotazione telefonica consigliata (080 809 2484).