Musicista emergente, è il biscegliese Gianluca Boccasile in "arte Gianluca Bassi"

Si chiama Gianluca Boccasile in arte Gianluca Bassi,, biscegliese di nascita e bergamasco di adozione. La sua passione per la musica nasce sin da quando era bambino tra i vicoli di bisceglie 37 anni fa dove con lo zio Giuseppe (anche lui autore e compositore) inizia ad incidere brani inediti.

Ha partecipato a vari festival e concorsi musicali tra i quali il prestigioso festival di Castrocaro Terme arrivando ai Quarti di finale e l'accademia di area Sanremo.

Nel 2007 a Bergamo,in una scuola di musica conosce Alberto Rapetti,noto produttore musicale di artisti come MAX PEZZALI,IVANA SPAGNA,RAFFAELLA CARRÀ e nasce così un sodalizio artistico che continua tutt' ora.

Nel 2014 incide il suo primo singolo inedito "AI CONFINI DEL TEMPO" ottenendo in breve tempo ottimi piazzamenti in classifica oltre a diversi passaggi televisivi e radiofonici

Ma il talento da solo non basta senza la gisuta formazione, così Giancluca continua a studiare musica e dizione fino ad arrivare al 2020 dove firma un contratto discografico con la prestigiosa casa discografica RNC MUSIC di Milano e l'incisone del brano inedito "curve a memoria" con annesso videoclip.

Ma il repertorio di Gianluca non si esaurisce qua, negli anni ha inciso anche delle cover ri-arrangiate come "FIGLI DELLE STELLE" di Alan Sorrenti e "IL BATTITO ANIMALE" di Raf fino ad arrivare all' inedito "BACIAMI" scritto da Roberto Santoro e prodotto da Alberto Rapetti.

Ovviamente tutti i suoi brani sono disponibili sulle principali piattaforme digitali quali Spotify, YouTube, Apple music, Shazam.

Insomma un artista a "tutto tondo", orgoglio della nostra città e siamo certi continueremo a sentir parlare di lui.