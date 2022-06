Il debutto dello spettacolo "femminile37" della compagnia Binariozero, sapientemente scritto dal regista Giancarlo Attolico ha incantato il pubblico nelle tre repliche del 29 e 30 maggio presso il teatro don Luigi Sturzo.

Strepitose le protagoniste che si sono fatte plasmare dalla scena e dalla storia rendendosi vere, uniche: Angela Ferrarese, Angela Losciale, Stefania Losciale, Mariella Lacavalla, Isabella Leuci, Angela di Gregorio, Lidia Cosmai.

Lo staff impeccabile, i ragazzi della compagnia BinarioZero all'altezza della situazione: Alex, Francesca, Anna, Rebecca, Daniela, Massimo, Giovanni, Leonardo, Laura, Noemi.

Plauso a tutti gli artigiani che da anni lavorano per la compagnia, i vestiti della costumista Teresa Pasquale, agli effetti scenici di illuminotecnica di Paolo Di leo, alla regia audio luci di Ilario Mastropasqua e Danilo Novara, alla fotografia di Pino Porcelli (alleghiamo foto).

Un plauso all’amministrazione comunale per aver concesso il teatro ad una compagnia che opera da oltre 22 anni sul territorio, a tutti i sostenitori e al pubblico che ha permesso il sold out.

Si pensa ad una futura replica a settembre e alla possibilità di una piccola tournèè.

La compagnia cerca sostenitori.

Riportiamo alcuni commenti (voce agli spettatori):

“grazie Giancarlo per aver portato in scena questo spettacolo maledettamente vero, ho rivisto tanti ricordi di bambina. Grazie per le risate , non mi capitava da tempo.Strepitose” (Brescia L.)

“un capolavoro nato dal genio di un artista unico nel suo genere.Uno spettacolo che spazia dall’ironia all struggente realtà del passato, purtroppo molto attuale. Grazie per questo carico di emozioni, unico, non una scopiazzata di copioni già scritti e storie già raccontate” (Valente D.)

“ogni donna ieri sera è stata unica e irripetibile. verità e libertà in scena" (Maenza L.)

“uno spettacolo a bollino rosso che dovrebbero vedere tutti, una giostra di emozioni” (Cividini F.)

“il capotreno è stato sublime,grande emozione per il ritorno a teatro,come sempre ha sorpreso tutti con la sua indiscutibile bravura, ingegnosità e sensibilità nell’affrontare una tematica così delicata, senza oltrepassare il limite,abbiamo riso e ci siamo emozionati davanti alla storia di questo universo femminile, il messaggio è passato eccome se è passato. Da replicare”

(Lopopolo M.)

“non posso che esprimere grande ammirazione per questa storia che mi ha lasciato senza fiato, vi consiglio di andarlo a vedere” (Lorusso M.)

“siete stati divertenti e sorprendenti” (Losciale R.)

“uno spettacolo, non spettacolo, un foto di una realtà troppo scomoda, bravi è da tournée” (Ciciriello M.)

“uno spettacolo introspettivo che guarda dentro ognuno di noi, perché ognuno vive la propria follia, la parte finale è una liberazione, un riscatto. Ho portato mia madre con me, non era mai andata a teatro e se ne è innamorata. Grazie.” (Di Luzio D.)

“spettacolo imperfetto ieri sera, eppure così straordinario” (Lamanuzzi M.)

“sette interpreti, tutte al femminile ciascuna delle quali racconta inadeguatezze, desideri, lassismi, idiosincrasie, sogni oppressi e soffocati, delusioni vissuti nel corso della loro esistenza. Mai banale, un Giancarlo Attolico più maturo capace di scandagliare i corridoi più in penombra dell’animo umano ma con pennellate di leggerezza, territorialità e sorriso” (Brescia F.)

“hai messo in scena uno spettacolo che fa riflettere, inchioda lo spettatore davanti alle sue responsabilità, all’ipocrisia da cui nessuno è esente” (Baldini L.)

“uno spettacolo coinvolgente, emozionante, toccante un plauso a tutta la compagnia” (Soldani L.)

“sono felice di aver trascorso una serata serena all’insegna delle emozioni e strano a dirsi del divertimento. (Di Benedetto A.)

www.compagniabinariozero.it

Info 3280188301

sede operativa Stazione0 via Pendio Misericordia, 22.