​Romano Prodi a Bisceglie, applausi e ciliegie

Grande successo per Romano Prodi a Bisceglie che lunedì 2 maggio alle Vecchie Segherie Mastrototaro ha presentato i due libri Strana vita, la mia (Solferino) e L’Europa (Rizzoli), accompagnato dal giornalista Domenico Castellaneta, tracciando la parabola umana e politica di uno dei protagonisti della storia recente del nostro Paese. Grande la partecipazione da parte dal pubblico e grande sorpresa per l’ex Presidente del Consiglio che arrivato sul palco della libreria di Bisceglie ha trovato dei vassoi di ciliegie prodotte a Bisceglie e ha esclamato: “ma queste ciliegie sono dell’anno scorso?” ironizzando meravigliato trovandosi di fronte alle primizie. Romano Prodi, che ha cenato alle Vecchie Segherie Mastrototaro con un menu a base di prodotti a km zero, ha inoltre apprezzato l’alta qualità della produzione enogastronomica del territorio.