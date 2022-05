“Cento caffè di carta” di Paolo Farina a Palazzo Tupputi

Ancora un bagno di cuori, ancora una riflessione sulla fragilità e sull’unicità dell'essere umano: Cento caffè di carta è il volume di Paolo Farina che sarà presentato mercoledì 4 maggio 2022, alle ore 19:00, nella cornice di Palazzo Tupputi. L’evento racconterà di «cento caffè di vita dolce e amara», con l’autore Farina, Sabino Zinni (prefazione), la prof.ssa Maria Bisceglie (moderatrice) e l’Assessore alla Cultura prof.ssa Loredana Bianco (saluti istituzionali).

Il libro nasce da un appuntamento settimanale con i lettori di Odysseo, «il tempo di sorseggiare insieme un caffè», e si definisce come la realizzazione di «un percorso che raccoglie un viaggio lungo due anni, il tentativo di accendere una candela invece che urlare contro il buio», ha spiegato l’autore.

Nella prefazione, Sabino Zinni scrive: «In questi Cento caffè di carta mi ci sono perso e ritrovato mille e più volte. I temi affrontati, le storie narrate, le riflessioni fatte con un grande cuore pensante, come quello di Paolo, sono molteplici, multiformi, variegati, interessanti, coinvolgenti, scottanti, urticanti, avvolgenti. Insomma, sono vivi e vitali. Parlano della vita nella sua interezza e nei suoi dettagli, nelle sue luci e nelle sue ombre, nella sua bellezza e nella sua miseria. Sono carne e sangue, bellezza e poesia, ma anche prosa e dura quotidianità. Il tutto passato al setaccio di una persona come Paolo che vive tutto intensamente ed andando sempre “a cento all'ora”, ma con la capacità di non perdersi nulla del paesaggio che lo circonda e dei mondi interiori che incrocia e che “ama”».

L’autore: Paolo Farina è Dirigente Scolastico CPIA BAT, Direttore presso Odysseo e Giornalista Pubblicista.