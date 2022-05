Le Vecchie Segherie ospitano Farinaccio, Boldrini, Garlando e Tagliaferri​

Maggio 2022 è un mese ricco di appuntamenti alle Vecchie Segherie Mastrototaro. Nel mese dedicato ai libri, dopo l’appuntamento sold out con Romano Prodi, giovedì 12 maggio Valentina Farinaccio presenta Non è al momento raggiungibile (Mondadori), la storia più contemporanea possibile,raccontata attraverso la ricerca di sé di una giovane donna con gli occhi bassi sullo schermo e una mano sempre occupata dal telefono.

Bastano poche righe per essere catturati dalla voce di Vittoria, così trascinante, nitida, dolente, e così famelica di vita, nella speranza che quella vera possa essere all'altezza di quella immaginaria.

Sabato 14 maggio Laura Boldrini presenta Questo non è normale, come porre fine al potere maschile sulle donne (Chiarelettere), un libro che rappresenta un antidoto alla rassegnazione, propone soluzioni ed esorta le donne a mollare gli ormeggi. Questo non è normale è il libro che Laura Boldrini ha voluto dedicare a una grande battaglia di civiltà, mettendo in fila fatti, testimonianze, storie che fotografano un modello patriarcale duro a morire. Un libro che fa riflettere sulle discriminazioni e i pregiudizi di tutti i giorni, in ogni ambito della nostra società.

Martedì 17 maggio Luigi Garlando presenta L’album dei Sogni (Mondadori), un libro sulla grande saga famigliare dei Panini e sul loro mitico album e nello stesso tempo una delle più esaltanti avventure imprenditoriali nell’Italia del boom economico.

Infine il 27 maggio Chiara Tagliaferri presenta Strega Comanda Colore (Mondadori), la storia di un ricatto e di una rinascita, quella di una ragazza che si oppone con tutta se stessa alla maledizione che la vita le ha scagliato addosso. L'esordio di una voce letteraria originale, ironica, amara, sferzante e tenera al tempo stesso. Il racconto di una ragazza eccessiva sempre un po' mancante, ma che riesce a trasformare gli ostacoli in possibilità, e le streghe in preziose alleate... Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, per informazioni e modalità di prenotazione 0808091021 e info@vecchiesegherie.it