Un tour europeo guidato dal maestro biscegliese Mirella Sasso

E’sempre una conferma positiva, in ambito europeo, l’attività culturale dell’associazione Valeria Martina di Massafra, presieduta da Vita Torelli e dal M° biscegliese Mirella Sasso che ne cura la direzione artistica. Riprende infatti la tournee Europea per i musicisti ed operatori dell’associazione Valeria Martina che saranno impegnati in Spagna dal prossimo 26 Aprile al 1° Maggio.

Ospiti dell’Asociación cultural y medioambiental Permacultura Cantabria – Spain, l’associazione pugliese sarà impegnata in diverse attività nella città di Penagos e provincia. L’associazione “Valeria Martina” già selezionata tra i 18 partecipanti europei (solo tre italiani) nell’ambito del programma Erasmus+: Youth in Action Programme, per l’incontro europeo avvenuto tra Novembre e Dicembre 2021 ad Helsinki in Finlandia. Appena conclusa l’attività culturale nell’isola di Creta, il progetto intitolato I-TALES Integration Through Arts Learning to Enhance Society girerà l’Europa ponendosi tra gli obiettivi tangibili di musica, opere d’arte, performance artistiche, mostre, laboratori, concerti, prodotti digitali.

Tra i risultati, le competenze acquisite dal personale nell’utilizzo dell’approccio basato sull’arte nell’educazione degli adulti e nella partecipazione a Erasmus +, una maggiore conoscenza delle questioni che interessano rifugiati e migranti, promozione di processi di inclusione sociale e scambio interculturale tra gli altri gruppi target lavorano con input per utilizzare l’approccio basato sull’arte in altri contenuti e per obiettivi diversi.

Il maestro biscegliese Maria Sasso, impegnato nella duplice veste di compositrice e direttrice d’orchestra, dopo la tournee in Spagna, guiderà il gruppo pugliese in Portogallo ospiti del Rosto Solidario Associacao de Desenvolvimento Social e Humano – Portugal, per concludere le attività a Cipro, ospiti del Cross Culture International Foundation Cyprus in Paphos.