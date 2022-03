Letteratura e musica a Bisceglie per la nuova presentazione della scrittrice Emma Margari

L’autrice Emma Margari sarà ospite domenica 3 aprile, a partire dalle ore 18:00, presso lo Sporting Club di Bisceglie (Strada del Carro, 98), per un incontro dedicato alla letteratura e alla musica. Emma è la firma del romanzo “Portami al sicuro”, edito dalla casa editrice I Libri di Icaro e disponibile in tutte le librerie e online.

Sporting Club Bisceglie è un circolo attivo nell’ambito dell’organizzazione di appuntamenti sportivi e culturali. L’evento in programma il 3 aprile è parte di un progetto che l’organizzazione sta portando avanti in queste settimane e che ha già coinvolto diversi autori ed editori del territorio. Lo scorso 27 marzo, il sodalizio tra la casa editrice I Libri di Icaro e il circolo sportivo-culturale era stato inaugurato da un’altra presentazione con protagonista una firma dell’editore salentino: Giuseppe Resta, autore del romanzo “I re dell’Africa”.

Emma Margari è un’autrice leccese che ha già all’attivo due romanzi. “Portami al sicuro” è la prima opera pubblicata con I Libri di Icaro e racconta di Irene, trentacinquenne che fugge dal paesello nella speranza di scappare dalle superstizioni e i pregiudizi della dimensione contadina per abbracciare un percorso di libertà emotiva. La città, però, non offre opportunità migliori alla donna, che presto sarà coinvolta in un amore malato e tormentoso. A salvarla sarà la conoscenza di altre due donne, di età e con visioni differenti da quelle di Irene.

Il romanzo offre una visione lucida e al contempo romantica sul tema profondo dell’orgoglio femminile e sul significato di essere donne in relazione alla società, proponendo un eccellente impulso alla riflessione, grazie anche a una prosa appassionata e vibrante.

L’incontro è aperto al pubblico e sarà accessibile solo ai possessori di Green Pass. Durante la presentazione, verrà proposta un’esibizione musicale.