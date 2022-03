​ “L’amore (im)perfetto”, Pietro Falconetti​ al Circolo Unione di Bisceglie

Stasera alle 19 appuntamento al Circolo Unione per la presentazione del libro “L’amore (im)perfetto” di Pietro Falconetti, caro amico e componente sempre attivo della grande famiglia dell’Associazione “Borgo Antico”.

«Il Presidente Donato De Cillis - scrive Sergio Silvestris, presidente dell'associazione Borgo Antico - ci accoglierà nuovamente nella splendida e rinnovata sede del Circolo Unione in via Aldo Moro, ormai da diversi mesi una delle location abituali per le presentazioni fuori cartellone di “Libri nel Borgo Antico”. Sarà una piacevole serata dedicata alla lettura, da passare tra amici per ascoltare un bravissimo e giovane autore».