Il nulla e l’immaginario. Personale di Pina Catino

L’AGENDA per lo sviluppo sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta, la prosperità, la pace e la collaborazione. L’Agenda 2030, entrata in vigore nel 2016, è stata creata seguendo: obiettivi e principi della Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Diritto internazionale e prospettive di risultati legati al Vertice Mondiale 2053. È aggiornata secondo strumenti precisi come la Dichiarazione del Diritto allo Sviluppo: (https://unric.org/it/agenda-2030/). «I 17 Goal contenuti - afferma Pina Catino, Presidente del Club per l’UNESCO di Bisceglie e ideatrice della Mostra - Φῶς φωτός “Il nulla e l’immaginario”- curata da Massimo Diodati ed Elena Beloborodova - sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (economico, sociale e ambientale)».

L’Associazione “Noi che l’Arte Bari-Milano” con il patrocinio della Università e-Campus – Bari, in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Bisceglie, presentano la mostra fotografica Phos photos - Φῶς φωτός “Il nulla e l’immaginario” di Pina Catino dal 21 febbraio al 31 marzo 2022. L’evento si svolgerà presso la sede dell’università eCampus di Bari, in Piazza Giulio Cesare, 13.

Il calendario si sviluppa secondo il seguente calendario:

Vernissage, lunedì 21 febbraio ore 16:30. La mostra è presentata da Salvatore Valletta, Geologo - SIGEA-APS, con collegamento da remoto con la Russia. Intervengono: dott.ssa Lorena Albani, responsabile Università e-Campus Bari; dott. Massimo Diodati, Presidente “Noi che l’Arte Bari – Milano”; Comandante dott. Vito Leonardo Totorizzo, Presidente SPAMAT; Col. CC. (Ris) dott. Cav. Michele Miulli, esperto d’Arte - Accademia Italia in Arte nel Mondo; avv. Enzo Varricchio, critico d’arte; prof.ssa Maria Catalano, Storico dell’Arte e Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria; mezzosoprano Angela Lisco, Presidente Nova Canendi Academia “Gino Lo Russo – Toma”; dott. Angelo Perrini, Presidente Commissione Relazioni Mostre Internazionali Club per l’UNESCO di Bisceglie.

Massimo Diodati ha spiegato: «È importante vivere e osservare per sentirsi pienamente inseriti nel mondo. È questa una crescita che ci rende liberi di vivere in simbiosi con l'universo. E questa è l'ottica che usa Pina Catino, quando immersa e persa nel mirino della macchina fotografica, cattura dei momenti irripetibili. Questo fa di uno scatto fotografico una “opera unica”. È un mio esercizio osservare con attenzione ogni opera d'arte, e arrivo quasi sempre alla conclusione che mi porta a dire che: l'Arte non va spigata perché è sempre molto chiara. Quello che cambia è l'occhio dell'osservatore che trae emozioni a seconda del suo vedere non con gli occhi ma con l'anima.»

Elena Beloborodova ha aggiunto: «Queste fotografie, direi uniche, sono la prova provata dell’attenzione che Pina Catino pone verso la salvaguardia del nostro pianeta, osservando con occhio critico le peculiarità dei paesaggi e degli ambienti naturalistici, senza trascurare, anzi, la considerazione del fattore umano in tutte le sue implicazioni. Si scrutano inoltre, le varie simbologie che possiamo apprezzare osservando con interesse i suoi scatti. È del tutto evidente che diverso è guardare una foto dall’osservarla con l’intento di cogliere il suo pensiero».

Angelo Perrini ha sottolineato: «Nel laboratorio di suo padre Sergio “Fotoreporter” Pina Catino fin dalla tenera età, impara l’arte di fotografare. Ecco come affina la sensibilità per cogliere l'attimo per lo scatto desiderato. È innata e presente nel suo DNA la foto d'Arte. I suoi scatti sono momenti di vita illuminati da colori forti per renderli indimenticabili. Personalità eclettica, dinamica, dalle mille sfaccettature, presente in modo autorevole nelle diverse attività culturali nazionali ed internazionali.»

Aldo A. Pezzarossa ha evidenziato: «Dove sono i colori nella realtà circostante? Sono talmente numerosi che sfuggono alla nostra distratta attenzione. E non mi si venga a dire che esistono i preferiti… se così fosse a cosa servirebbe l’arte e cosa fanno gli artisti? Volti, uccelli, mari, monti, fiori, frutti, nature morte o immobili, e poi, e poi … le forme e i colori individuati e offerti da artisti che non conosciamo, o non conoscevamo. In tale novero anche “al tempo del Covid” con la solita maestria, Pina Catino continua la sua ricerca. I suoi non-neri mi resteranno accanto per chissà quanto tempo. Per provare a cercarne anch’io, dicendomi: sì, eccoli!»

La mostra, fino al 31 marzo, sarà dotata di audioguida gratuita, per ogni opera mediante App eXibo. Orario di apertura: dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì; dalle 9:00 alle 12:00 il sabato.

Note sull’artista

Pina Catino - ricercatrice storica, artista fotoreporter, scrittrice. Ha esposto in Italia e all’estero presso musei, castelli, Enti, Istituzioni. Le sono stati riconosciuti premi internazionali e onorificenze in campo storico, diritti umani e civili, per aver operato a difesa dell’ambiente naturale e la pacifica convivenza e cooperazione fra i popoli. Tra gli ultimi il Premio Un Bosco per Kyoto, 2007 - Leone di Messapia, 2008 - Nelson Mandela, 2014 - Cuore d’Oro 2017 - Azzarita, 2017, Paul Harris Fellow, 2018 - Premio Voltaire, 2018 - Parthenope Art, 2019. La mostra internazionale “Orizzonti d’Acqua - Tutela e valore dell’Oro Blu” ha chiuso le celebrazioni “World Water Day” presso ESA – ESRIN (agenzia spaziale europea). Autore di libri di storia: Ettore Carafa d’Andria, conte di Ruvo, Guglielmi 2005; Ettore Carafa, la Famiglia, i luoghi, la rivoluzione - ADDA 2008 per il 60° Anniversario della Costituzione italiana; Misteri dell’Antichità – Culti dell’Acqua Mito del Sole, ADDA 2009. Tradotto in inglese, francese spagnolo, 3 Edizioni. Ha anche curato: Il mistero di Torre Gigliano nella Terra dei Templari, La Matrice 2019; La Chianca - Dolmen di Bisceglie “Testimone di una Cultura di Pace”, Mezzina 2021. È Presidente del Club per l’UNESCO di Bisceglie dal 2010.