Demetrio Rigante pubblica il componimento Líuce arreccuòte da la nègghie…

Il poeta biscegliese Demetrio Rigante diffonde, in occasione della Giornata della Memoria, un suo componimento dialettale biscegliese dal titolo Líuce arreccuòte da la nègghie…, tratto dal volume di recente pubblicazione “Pedòte de paróle du córe”. Rigante, con questa poesia, è risultato tra i vincitori del Premio 2019 (Primo Concorso Nazionale) “Non Dimenticare il tuo Dialetto” tenutosi nella città di Ascoli Satriano (FG). Con il componimento in oggetto il poeta ricorda la data del 27 gennaio 1945, legata alle truppe dell’Armata Rossa che liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Motivazione del premio: “…Poesia in versi sciolti di cui si apprezza l’inclusione di parole autoctone… Bella la dedica alla giornata della memoria che pone il dialetto oltre i circoscritti confini della propria comunità…”. Ai versi Demetrio Rigante abbina un suo lavoro pittorico dal titolo Memoria a rappresentare il tema cardine della poesia.

Luce occultata dalla nebbia... Come alberi secolari / curvati dal vento, / sembianze umane / si abbandonavano / sul giaciglio erboso dei ghetti… // E i campi attorniati dal filo spinato / con brandelli delle vesti / di chi voleva sfuggire alla morte… // Nella fatica di occultare il male / e spingerlo nell’oblio, / la nebbia allontanava la luce del dì… // Solchi di visi impietriti / e segnati dalla pioggia / tinta dal sangue / come fuori / i colori di primavera... // E quante pagine di Storia / scritte per le memorie / risparmiate dalla morte / e quante verità / ancora distorte… // In quella oscurità / vivere / era giorno dopo giorno / come pure morire… (Olio su tela 50x70 cm “Memoria” di D.trio Rigante)

Cóme arue secolòre

chiecòte dó véinde,

óumene chè assemegghiàvene a ióumene

s’abbandenavene

saup’a l’èrve de le ghéitte…

E le chèmbe atternesciòte da féle spenáte

che péizze de re véiste

de ci velàie sfescé a la mórte…

Ind’a la fatéghe d’arreccuòie u mále

e faue scherdòie,

la nègghie allendanáve

la líuce de la déie…

Sóulche de facce mbetréte,

segnáte dalla chióve

e tinde dó sènghe

cóme daffóre

le chelíure de premavère…

E quande paggene de Stórie

scritte pe re memóurie

gavetòte da la mórte

e quanda veretòie

angóre mbregghiòte...

Ind’a chèra ascheretòie

cambò ière déie pe déie

cóme píure mbréie…